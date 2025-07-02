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Головна Новини дня У Держдепі США прокоментували зміни у постачанні зброї в Україну

У Держдепі США прокоментували зміни у постачанні зброї в Україну

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 22:53
Військова допомога США - що кажуть у Держдепі
Теммі Брюс. Фото: кадр з відео

У США запевнили, що рішення про певні зміни у постачанні зброї Україні. При цьому повного припинення військової допомоги не буде.

Про це заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс у середу, 2 липня.

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За її словами, хоча певний аспект допомоги був переглянутий, це не позначає зупинення всіх поставок.

"Ми не припиняли постачання зброї Україні. Це одна конкретна подія, одна ситуація, яка змінилася, як вже повідомлялося Міністерством оборони", — підкреслила Брюс.

Вона додала, що існує багато інших потужних варіантів і зусиль щодо підтримки України озброєнням.

Крім того, речниця наголосила, що президент США підтвердив свої зобов’язання щодо постачання ракет Patriot, які залишаються в силі. 

"Це не — я підкреслю це — це не припинення нами допомоги Україні чи постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що ще виникне в майбутньому", — додала вона.

Нагадаємо, що 2 липня Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, провів телефонну бесіду з головою Комітету з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. У центрі обговорення перебувала оборонна допомога Україні.

Раніше стало відомо, що США призупинили постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

США зброя військова допомога війна в Україні Держдеп США
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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