Военная помощь США - что говорят в Госдепе

Тэмми Брюс. Фото: кадр из видео

В США заверили, что решение об определенных изменениях в поставках оружия Украине. При этом полного прекращения военной помощи не будет.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс в среду, 2 июля.

Реклама

Читайте также:

Будут ли США поставлять оружие для ВСУ

По ее словам, хотя определенный аспект помощи был пересмотрен, это не означает остановки всех поставок.

"Мы не прекращали поставки оружия Украине. Это одно конкретное событие, одна ситуация, которая изменилась, как уже сообщалось Министерством обороны", — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что существует много других мощных вариантов и усилий по поддержке Украины вооружением.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что президент США подтвердил свои обязательства по поставкам ракет Patriot, которые остаются в силе.

"Это не — я подчеркну это — это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем", — добавила она.

Напомним, что 2 июля Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, провел телефонную беседу с председателем Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. В центре обсуждения находилась оборонная помощь Украине.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину.