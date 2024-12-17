Речник Держдепу США Метью Міллер прокоментував імовірність залучення солдатів КНДР до війни в Україні

Речник Держдепу США Метью Міллер. Фото: AP

Якщо військові Північної Кореї воюватимуть в Україні, США розцінюватиме це як ескалацію. Наразі солдати КНДР беруть участь у боях під Курськом, і вже були випадки їхнього загибелі, але комбатанти є законними цілями для українських військових.

Таку думку в понеділок, 16 грудня, висловив під час пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

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"Якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї", — наголосив Міллер.

Нагадаємо, у вечірнього зверненні 16 грудня Володимир Зеленський зазначив, що Росія намагається приховати втрати бійців із Північної Кореї. Наразі Україна з'ясовує дані щодо кількості цих втрат.

Раніше у ГУР заявили, що росіяни готують солдатів КНДР до безпосередньої участі у бойових діях проти Сил оборони України. Зокрема, їм вже видали додаткові запаси продовольства.