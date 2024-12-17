Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: AP

Если военные Северной Кореи будут воевать в Украине, США будут расценивать это как эскалацию. Ctqxfc солдаты КНДР участвуют в боях под Курском, и уже были случаи их гибели, но комбатанты являются законными целями для украинских военных.

Такое мнение в понедельник, 16 декабря, высказал во время пресс-брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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"Если они пересекут границу с Украиной, это будет считаться дополнительной эскалацией со стороны правительства России, а также со стороны правительства Севера Кореи", — подчеркнул Миллер.

Напомним, в вечернем обращении 16 декабря Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается скрыть потери бойцов из Северной Кореи. В настоящее время Украина выясняет данные о количестве этих потерь.

Ранее в ГУР заявили, что россияне готовят солдат КНДР к непосредственному участию в боевых действиях против Сил обороны Украины. В частности, им уже выдали дополнительные запасы продовольствия.