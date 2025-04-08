Суд виправдав чоловіка, у якого знайшли багато мисливської зброї, тому що він налаштовував її для ЗСУ

Мисливська рушниця. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку, якого звинувачували у зберіганні мисливської зброї. Проте з'ясувалось, що він є фахівцем, який налаштовував зброю під особисті потреби бійців ЗСУ.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, обвинувачений є висококваліфікованим фахівцем, який безоплатно здійснює налаштування та пристрілювання зброї для різних військових підрозділів, зокрема КОРД, спецпідрозділу СБУ "Альфа", Сил спеціальних операцій ЗСУ, працівників Національної поліції, військових частин протиповітряної оборони.

Суд встановив, що вилучена під час обшуку зброя була передана обвинуваченому для налаштування та подальшого використання Збройними Силами України.

Що вирішив суд

Звичайно, суд виніс виправдувальне рішення, оскільки в діях обвинуваченого не було встановлено складу кримінального правопорушення. Крім того, суд звернувся до президента України, щоб цього чоловіка, що своєю майстерністю допомагає героям України нищити ворога, нагородили орденом "За заслуги".

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який напав на прикордонника та побив його.

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