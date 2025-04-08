Суд оправдал мужчину, у которого нашли много охотничьего оружия, потому что он настраивал его для ВСУ

Охотничье ружье. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Тернопольский горрайонный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в хранении охотничьего оружия. Однако выяснилось, что он является специалистом, который настраивал оружие под личные нужды бойцов ВСУ.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, обвиняемый является высококвалифицированным специалистом, который бесплатно осуществляет настройку и пристрелку оружия для различных военных подразделений, в частности КОРД, спецподразделения СБУ "Альфа", Сил специальных операций ВСУ, работников Национальной полиции, воинских частей противовоздушной обороны.

Суд установил, что изъятое во время обыска оружие было передано обвиняемому для настройки и дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины.

Что решил суд

Конечно, суд вынес оправдательное решение, поскольку в действиях обвиняемого не было установлено состава уголовного преступления. Кроме того, суд обратился к президенту Украины, чтобы этот человек, который своим мастерством помогает героям Украины уничтожать врага, был награжден орденом "За заслуги".

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который напал на пограничника и избил его.

А в Киеве разоблачили директора СТО, который воровал запчасти и детали.