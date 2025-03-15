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У Чернігові внаслідок удару горить п'ятиповерхівка

15 березня 2025 22:26
оновлено: 22:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія вдарила по житловому будинку у Чернігові
Пожежа в п'ятиповерхівці. Фото: Чернігівська МВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська увечері в суботу, 15 березня, завдали удару безпілотниками по Чернігову. У місті зафіксовано влучання в житлову п'ятиповерхівку.

Про це повідомив керівник МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

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"Влучання в пʼятиповерховий будинок! На місці вибуху зафіксовано пожежу", — йдеться у повідомленні.

За словами голови військової адміністрації, на місці працюють усі рятувальні служби.

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Скриншот допису Брижинського

О 22:34 Брижинський уточнив, що влучання шахедів зафіксовано у двох районах міста.

"Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки. Перебувайте в укриттях", — додав він.

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Скриншот допису Брижинського

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова. У місті лунали вибухи.

Також вчора окупанти атакували Харків дронами-камікадзе. У місті пошкоджено щонайменше десять приватних будинків.

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