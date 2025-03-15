Россия ударила по жилому дому в Чернигове

В Чернигове в результате удара горит пятиэтажка
Российские войска вечером в субботу, 15 марта, нанесли удар беспилотниками по Чернигову. В городе зафиксировано попадание в жилую пятиэтажку.
Об этом сообщил руководитель МВА Дмитрий Брижинский в Telegram.
Атака на Чернигов 15 марта
"Попадание в пятиэтажный дом! На месте взрыва зафиксирован пожар", — говорится в сообщении.
По словам главы военной администрации, на месте работают все спасательные службы.
В 22:34 Брижинский уточнил, что попадание шахедов зафиксировано в двух районах города.
"Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома. Находитесь в укрытиях", — добавил он.
Напомним, Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении Чернигова. В городе раздавались взрывы.
Также вчера оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. В городе повреждены по меньшей мере десять частных домов.
Читайте Новини.LIVE!