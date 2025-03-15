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В Чернигове в результате удара горит пятиэтажка

15 марта 2025 22:26
обновлено: 22:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия ударила по жилому дому в Чернигове
Пожар в пятиэтажке. Фото: Черниговская МВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска вечером в субботу, 15 марта, нанесли удар беспилотниками по Чернигову. В городе зафиксировано попадание в жилую пятиэтажку.

Об этом сообщил руководитель МВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

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"Попадание в пятиэтажный дом! На месте взрыва зафиксирован пожар", — говорится в сообщении.

По словам главы военной администрации, на месте работают все спасательные службы.

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Скриншот поста Брижинского

В 22:34 Брижинский уточнил, что попадание шахедов зафиксировано в двух районах города.

"Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома. Находитесь в укрытиях", — добавил он.

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Скриншот поста Брижинского

Напомним, Воздушные силы предупреждали о движении дронов в направлении Чернигова. В городе раздавались взрывы.

Также вчера оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. В городе повреждены по меньшей мере десять частных домов.

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