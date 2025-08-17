Відео
У Чернігові пролунав вибухи

У Чернігові пролунав вибухи

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 02:00
Вибух у Чернігові 17 серпня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Чернігові було чути прямо зараз, а ніч проти 17 серпня. Місто, ймовірно, атакували дрони.

Про це у Telegram повідомляє канал "Суспільне Чернігів".

Читайте також:

Звук вибуху у Чернігові в ніч проти 17 серпня

"У Чернігові було чутно вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:52.

Зазначимо, що офіційної інформації, чому в місті було чути вибух — не було. Водночас напередодні моніторингові канали писали, що ворожий дрон зробив щонайменше 26 кіл навколо Чернігова.

Також через загрозу дронів тривога є і в низці інших областей.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:00 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Чернігові пролунав вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що в обід, 16 серпня, у Сумах пролунав вибух. Його причини були невідомі.

Крім того, пізно ввечері того ж дня вибухи було чути в Павлограді Дніпропетровської області. Військові попереджали про загрозу застосування балістики, а потім фіксували швидкісну ціль.

вибух Чернігів обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
