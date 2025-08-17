Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове прогремели взрывы

В Чернигове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 02:00
Взрыв в Чернигове 17 августа
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Чернигове был слышен прямо сейчас, а ночь на 17 августа. Город, вероятно, атаковали дроны.

Об этом в Telegram сообщает канал "Общественное Чернигов".

Реклама
Читайте также:

Звук взрыва в Чернигове в ночь на 17 августа

"В Чернигове был слышен взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:52.

Отметим, что официальной информации, почему в городе был слышен взрыв - не было. В то же время накануне мониторинговые каналы писали, что вражеский дрон сделал не менее 26 кругов вокруг Чернигова.

Также из-за угрозы дронов тревога есть и в ряде других областей.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Чернигове прогремели взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что в обед, 16 августа, в Сумах прогремел взрыв. Его причины были неизвестны.

Кроме того, поздно вечером того же дня взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики, а затем фиксировали скоростную цель.

взрыв Чернигов обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации