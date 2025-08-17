Взрыв в Чернигове 17 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Чернигове был слышен прямо сейчас, а ночь на 17 августа. Город, вероятно, атаковали дроны.

Об этом в Telegram сообщает канал "Общественное Чернигов".

Реклама

Читайте также:

Звук взрыва в Чернигове в ночь на 17 августа

"В Чернигове был слышен взрыв. Об этом сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:52.

Отметим, что официальной информации, почему в городе был слышен взрыв - не было. В то же время накануне мониторинговые каналы писали, что вражеский дрон сделал не менее 26 кругов вокруг Чернигова.

Также из-за угрозы дронов тревога есть и в ряде других областей.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:00 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что в обед, 16 августа, в Сумах прогремел взрыв. Его причины были неизвестны.

Кроме того, поздно вечером того же дня взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики, а затем фиксировали скоростную цель.