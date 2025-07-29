Вибух у Чернігові 29 липня - що відомо

У Чернігові пролунав вибух
Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:48
Дим в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
У Чернігові увечері у вівторок, 29 липня, було чутно вибух. Мешканців міста та області попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Атака на Чернігів 29 липня
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Зазначимо, що станом на 18:50 повітряна тривога оголошена у майже половині областей України.
Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Кам'янському на Дніпропетровщині, серед загиблих вагітна дівчина.
А Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що Росія ігнорує мирні ініціативи, продовжуючи атаки на цивільні міста України.
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