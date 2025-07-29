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Головна Новини дня У Чернігові пролунав вибух

У Чернігові пролунав вибух

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Дата публікації: 29 липня 2025 18:48
Вибух у Чернігові 29 липня - що відомо
Дим в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Чернігові увечері у вівторок, 29 липня, було чутно вибух. Мешканців міста та області попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Чернігів 29 липня

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 18:50 повітряна тривога оголошена у майже половині областей України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Кам'янському на Дніпропетровщині, серед загиблих вагітна дівчина.

А Міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що Росія ігнорує мирні ініціативи, продовжуючи атаки на цивільні міста України.

Чернігів обстріли ППО війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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