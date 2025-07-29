Взрыв в Чернигове 29 июля - что известно

В Чернигове прогремел взрыв
Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 18:48
Дым в небе. Иллюстративное фото: соцсети
В Чернигове вечером во вторник, 29 июля, был слышен взрыв. Жителей города и области предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Атака на Чернигов 29 июля
Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Отметим, что по состоянию на 18:50 воздушная тревога объявлена почти в половине областей Украины.
Напомним, ночью Россия ударила по Каменскому на Днепропетровщине, среди погибших беременная девушка.
А Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что Россия игнорирует мирные инициативы, продолжая атаки на гражданские города Украины.
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