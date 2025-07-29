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Главная Новости дня В Чернигове прогремел взрыв

В Чернигове прогремел взрыв

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Дата публикации 29 июля 2025 18:48
Взрыв в Чернигове 29 июля - что известно
Дым в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Чернигове вечером во вторник, 29 июля, был слышен взрыв. Жителей города и области предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Чернигов 29 июля

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 18:50 воздушная тревога объявлена почти в половине областей Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью Россия ударила по Каменскому на Днепропетровщине, среди погибших беременная девушка.

А Министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что Россия игнорирует мирные инициативы, продолжая атаки на гражданские города Украины.

Чернигов обстрелы ПВО война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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