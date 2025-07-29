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Кількість постраждалих через удар РФ по Кам'янському зросла

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 16:48
Обстріл Кам'янського 29 липня - кількість постраждалих зросла
Лікарня у Кам'янському постраждала внаслідок обстрілу РФ. Фото: Telegram Сергія Лисака

У ніч проти вівторка, 29 липня, окупанти атакували Кам'янське Дніпропетровській області. Внаслідок удару кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Лисака. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Кам'янського

"22 людей постраждали через нічну атаку на Кам’янське. Серед них 10 — медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог", — написав він.

Одна з фахівчинь, яка є вагітною, досі перебуває у тяжкому стані.

Кількість постраждалих через удар РФ по Кам'янському зросло - фото 2
У Кам'янському прибирають наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Раніше повідомляли про трьох загиблих, серед яких була 23-річна вагітна жінка, а також про п’ятьох постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Кам’янського російськими військами.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська в ніч проти 29 липня здійснили ракетний обстріл міста Кам’янське в Дніпропетровській області. Спочатку було відомо, що загинули двоє людей, але потім кількість зросла. Також були пошкоджені лікарні та інші об’єкти інфраструктури.

медики Дніпропетровська область війна в Україні війна постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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