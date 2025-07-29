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Главная Новости дня Количество пострадавших из-за удара РФ по Каменскому возросло

Количество пострадавших из-за удара РФ по Каменскому возросло

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:48
Обстрел Каменского 29 июля - количество пострадавших возросло
Больница в Каменском пострадала в результате обстрела РФ. Фото: Telegram Сергея Лысака

В ночь на вторник, 29 июля, оккупанты атаковали Каменское Днепропетровской области. В результате удара количество пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Последствия обстрела Каменского

"22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 — медицинские работники: медсестры, акушеры, анастезиолог", — написал он.

Одна из специалисток, которая является беременной, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших из-за удара РФ по Каменскому возросло - фото 2
В Каменском убирают последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Ранее сообщалось о трех погибших, среди которых была 23-летняя беременная женщина, а также о пяти пострадавших в результате ракетного обстрела Каменского российскими войсками.

Напомним, что российские оккупационные войска в ночь на 29 июля совершили ракетный обстрел города Каменское в Днепропетровской области. Сначала было известно, что погибли два человека, но затем количество возросло. Также были повреждены больницы и другие объекты инфраструктуры.

медики Днепропетровская область война в Украине війна пострадавшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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