Обстрел Каменского 29 июля - количество пострадавших возросло

Больница в Каменском пострадала в результате обстрела РФ. Фото: Telegram Сергея Лысака

В ночь на вторник, 29 июля, оккупанты атаковали Каменское Днепропетровской области. В результате удара количество пострадавших возросло до 22 человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия обстрела Каменского

"22 человека пострадали из-за ночной атаки на Каменское. Среди них 10 — медицинские работники: медсестры, акушеры, анастезиолог", — написал он.

Одна из специалисток, которая является беременной, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

В Каменском убирают последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Ранее сообщалось о трех погибших, среди которых была 23-летняя беременная женщина, а также о пяти пострадавших в результате ракетного обстрела Каменского российскими войсками.

Напомним, что российские оккупационные войска в ночь на 29 июля совершили ракетный обстрел города Каменское в Днепропетровской области. Сначала было известно, что погибли два человека, но затем количество возросло. Также были повреждены больницы и другие объекты инфраструктуры.