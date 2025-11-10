У Чернігові померла найстарша матір України Валентина Підвербна

Найстарша матір України Валентина Підвербна. Фото: Cуспільне Чернігів

У Чернігові на 81-му році життя померла найстарша породілля України Валентина Підвербна. Жінку знайшли мертвою у власній квартирі, вона пішла з життя уві сні.

Про це повідомила волонтерка та громадська діячка Оксана Тунік-Фриз у Facebook.

Найстарша матір України Валентина Підвербна. Фото: Оксана Тунік-Фриз/Facebook

Померла найстарша матір України — подробиці

Волонтерка повідомила, що у неділю, 9 листопада, Аня прийшла провідати маму і не змогла потрапити у квартиру. За її словами, ще у п'ятницю сусіди бачили її на вулиці, а вже у неділю Валентину Підвербну знайшли мертвою у своїй квартирі.

"Валентина Підвербна пішла з життя мирно та уві сні. Ми всі щиро співчуваємо Ані. Аня у безпеці, вона отримує підтримку. Попри відомі всім складнощі, Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалась", — написала громадська діячка.

Нагадаємо, що 22 лютого 2011 року Валентина Підвербна стала найстаршою матір’ю в Україні, народивши доньку у віці 66 років і потрапивши до Книги рекордів України. Перед тим вона сім років збирала близько 40 тисяч гривень на лікування та штучне запліднення. Зараз її доньці Анні 14 років.

Через сімейні конфлікти два роки тому суд ухвалив рішення тимчасово передати дівчинку під опіку. Водночас Валентину Підвербну не позбавляли батьківських прав, і вона продовжувала бачитися з донькою за погодженням з опікункою. Після досягнення Анею 14-річного віку її опікунка Олена Ятченко подала до суду заяву про продовження опіки.

Що відомо про найстаршу матір України Валентину Підвербну

Валентина Підвербна — жителька Чернігова, яка увійшла в історію як найстарша породілля України. Вона народила доньку Аню у 2011 році, коли їй було 66 років.

Жінка зважилася на пізнє материнство після штучного запліднення. За її словами, рішення стати мамою в такому віці було усвідомленим — вона мріяла про дитину все життя, але не мала можливості народити раніше.

Пологи відбулися успішно, і Валентина виховувала доньку самостійно. Її історія викликала великий резонанс у суспільстві та численні дискусії про вік материнства, етичність ЕКО у старшому віці та відповідальність за виховання дитини.

Згодом навколо сім’ї розгорнувся скандал — через складні життєві обставини Валентина Підвербна тимчасово втратила опіку над донькою. Правозахисники та волонтери, зокрема Оксана Тунік-Фриз, допомагали сім’ї відстоювати їхні права.

Нині донька Аня перебуває під опікою та підтримкою волонтерів, які продовжують допомагати дівчинці адаптуватися до дорослого життя.

Нагадаємо, що у 2024 році з'явилася інформація, що найстарша породілля України збирається народити ще одну дитину.

А у 2023 році ми інформували, що донька найстаршої мами України відмовлялася повертатися додому.