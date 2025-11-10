В Чернигове умерла самая старшая мать Украины Валентина Подвербная

Самая старшая мать Украины Валентина Подвербная. Фото: Суспільне Чернігів

В Чернигове на 81-м году жизни умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная. Женщину нашли мертвой в собственной квартире, она ушла из жизни во сне.

Об этом сообщила волонтер и общественный деятель Оксана Туник-Фриз в Facebook.

Самая старшая мать Украины Валентина Подвербная. Фото: Оксана Туник-Фриз/Facebook

Умерла самая старшая мать Украины — подробности

В Чернигове на 81-м году жизни умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная — мать Ани Подвербной.

Волонтер сообщила, что в воскресенье, 9 ноября, Аня пришла навестить маму и не смогла попасть в квартиру. По ее словам, еще в пятницу соседи видели ее на улице, а уже в воскресенье Валентину Подвербную нашли мертвой в своей квартире.

"Валентина Подвербная ушла из жизни мирно и во сне. Мы все искренне сочувствуем Ане. Аня в безопасности, она получает поддержку. Несмотря на известные всем сложности, Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась", — написала общественный деятель.

Напомним, что 22 февраля 2011 года Валентина Подвербная стала самой старшей матерью в Украине, родив дочь в возрасте 66 лет и попав в Книгу рекордов Украины. Перед тем она семь лет собирала около 40 тысяч гривен на лечение и искусственное оплодотворение. Сейчас ее дочере Анне 14 лет.

Из-за семейных конфликтов два года назад суд принял решение временно передать девочку под опеку. В то же время Валентину Подвербную не лишали родительских прав, и она продолжала видеться с дочерью по согласованию с опекуном. После достижения Аней 14-летнего возраста ее опекун Елена Ятченко подала в суд заявление о продлении опеки.

Что известно о самой старшей матери Украины Валентине Подвербной

Валентина Подвербная — жительница Чернигова, которая вошла в историю как самая старшая роженица Украины. Она родила дочь Аню в 2011 году, когда ей было 66 лет.

Женщина решилась на позднее материнство после искусственного оплодотворения. По ее словам, решение стать мамой в таком возрасте было осознанным — она мечтала о ребенке всю жизнь, но не имела возможности родить раньше.

Роды прошли успешно, и Валентина воспитывала дочь самостоятельно. Ее история вызвала большой резонанс в обществе и многочисленные дискуссии о возрасте материнства, этичности ЭКО в старшем возрасте и ответственности за воспитание ребенка.

Впоследствии вокруг семьи развернулся скандал — из-за сложных жизненных обстоятельств Валентина Подвербная временно потеряла опеку над дочерью. Правозащитники и волонтеры, в частности Оксана Туник-Фриз, помогали семье отстаивать их права.

Сейчас дочь Аня находится под опекой и поддержкой волонтеров, которые продолжают помогать девочке адаптироваться к взрослой жизни.

Напомним, что в 2024 году появилась информация, что самая пожилая роженица Украины собирается родить еще одного ребенка.

А в 2023 году мы сообщали, что дочь самой пожилой мамы Украины отказывалась возвращаться домой.