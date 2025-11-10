Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове умерла самая старшая мать Украины — что известно

В Чернигове умерла самая старшая мать Украины — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 18:11
обновлено: 18:25
В Чернигове умерла самая старшая мать Украины Валентина Подвербная
Самая старшая мать Украины Валентина Подвербная. Фото: Суспільне Чернігів

В Чернигове на 81-м году жизни умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная. Женщину нашли мертвой в собственной квартире, она ушла из жизни во сне.

Об этом сообщила волонтер и общественный деятель Оксана Туник-Фриз в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Валентина Підвербна
Самая старшая мать Украины Валентина Подвербная. Фото: Оксана Туник-Фриз/Facebook

Умерла самая старшая мать Украины — подробности

В Чернигове на 81-м году жизни умерла самая старшая роженица Украины Валентина Подвербная — мать Ани Подвербной.

Волонтер сообщила, что в воскресенье, 9 ноября, Аня пришла навестить маму и не смогла попасть в квартиру. По ее словам, еще в пятницу соседи видели ее на улице, а уже в воскресенье Валентину Подвербную нашли мертвой в своей квартире.

"Валентина Подвербная ушла из жизни мирно и во сне. Мы все искренне сочувствуем Ане. Аня в безопасности, она получает поддержку. Несмотря на известные всем сложности, Аня любила маму и до последнего дня с ней общалась", — написала общественный деятель.

Напомним, что 22 февраля 2011 года Валентина Подвербная стала самой старшей матерью в Украине, родив дочь в возрасте 66 лет и попав в Книгу рекордов Украины. Перед тем она семь лет собирала около 40 тысяч гривен на лечение и искусственное оплодотворение. Сейчас ее дочере Анне 14 лет.

Из-за семейных конфликтов два года назад суд принял решение временно передать девочку под опеку. В то же время Валентину Подвербную не лишали родительских прав, и она продолжала видеться с дочерью по согласованию с опекуном. После достижения Аней 14-летнего возраста ее опекун Елена Ятченко подала в суд заявление о продлении опеки.

Что известно о самой старшей матери Украины Валентине Подвербной

Валентина Подвербная — жительница Чернигова, которая вошла в историю как самая старшая роженица Украины. Она родила дочь Аню в 2011 году, когда ей было 66 лет.

Женщина решилась на позднее материнство после искусственного оплодотворения. По ее словам, решение стать мамой в таком возрасте было осознанным — она мечтала о ребенке всю жизнь, но не имела возможности родить раньше.

Роды прошли успешно, и Валентина воспитывала дочь самостоятельно. Ее история вызвала большой резонанс в обществе и многочисленные дискуссии о возрасте материнства, этичности ЭКО в старшем возрасте и ответственности за воспитание ребенка.

Впоследствии вокруг семьи развернулся скандал — из-за сложных жизненных обстоятельств Валентина Подвербная временно потеряла опеку над дочерью. Правозащитники и волонтеры, в частности Оксана Туник-Фриз, помогали семье отстаивать их права.

Сейчас дочь Аня находится под опекой и поддержкой волонтеров, которые продолжают помогать девочке адаптироваться к взрослой жизни.

Напомним, что в 2024 году появилась информация, что самая пожилая роженица Украины собирается родить еще одного ребенка.

А в 2023 году мы сообщали, что дочь самой пожилой мамы Украины отказывалась возвращаться домой.

смерть Чернигов Украина родители украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации