Поліцейський на смерть збив військового у Чернігові — що відомо

Поліцейське авто. Фото: ДБР

У Чернігові працівник поліції скоїв смертельну ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Державне бюро розслідувань розпочало розслдіування.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 1 жовтня.

Поліцейський збив військового на смерть

Трагедія сталася 30 вересня близько 20:00. За попередніми даними, співробітник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на військовослужбовця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Місце ДТП. Фото: ДБР

Слідство встановило, що водій у момент аварії перебував у тверезому стані. Наразі призначено низку експертиз, після яких буде ухвалено рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Якщо суд визнає водія винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами.

Працівники ДБР на місці ДТП. Фото: ДБР

