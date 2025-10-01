Відео
У Чернігові поліцейський на смерть збив військового на переході

У Чернігові поліцейський на смерть збив військового на переході

Дата публікації: 1 жовтня 2025 17:36
Поліцейський на смерть збив військового у Чернігові — що відомо
Поліцейське авто. Фото: ДБР

У Чернігові працівник поліції скоїв смертельну ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Державне бюро розслідувань розпочало розслдіування.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 1 жовтня.

Поліцейський збив військового на смерть

Трагедія сталася 30 вересня близько 20:00. За попередніми даними, співробітник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на військовослужбовця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік від отриманих травм загинув на місці.

ДТП у Чернігові - фото
Місце ДТП. Фото: ДБР

Слідство встановило, що водій у момент аварії перебував у тверезому стані. Наразі призначено низку експертиз, після яких буде ухвалено рішення щодо повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

Якщо суд визнає водія винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами.

Поліцейський збив військового у Чернігові
Працівники ДБР на місці ДТП. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Чернігівщині начальник караулу ДСНС на смерть збив людину.

А також на Одещині водій збив 15-річну дівчину, яка йшла по дорозі.

ДТП поліція Чернігів ДБР військовослужбовці
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
