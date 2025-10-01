Видео
В Чернигове полицейский насмерть сбил военного на переходе

В Чернигове полицейский насмерть сбил военного на переходе

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:36
Полицейский насмерть сбил военного в Чернигове - что известно
Полицейское авто. Фото: ГБР

В Чернигове работник полиции совершил смертельное ДТП, в котором погиб военнослужащий. Государственное бюро расследований начало расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в среду, 1 октября.

Читайте также:

Полицейский сбил военного насмерть

Трагедия произошла 30 сентября около 20:00. По предварительным данным, сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на военнослужащего, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

ДТП у Чернігові - фото
Место ДТП. Фото: ГБР

Следствие установило, что водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии. Сейчас назначен ряд экспертиз, после которых будет принято решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

Если суд признает водителя виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет управлять транспортными средствами.

Поліцейський збив військового у Чернігові
Работники ГБР на месте ДТП. Фото: ГБР

Напомним, ранее стало известно, что на Черниговщине начальник караула ГСЧС насмерть сбил человека.

А также в Одесской области водитель сбил 15-летнюю девушку, которая шла по дороге.

ДТП полиция Чернигов ГБР военнослужащие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
