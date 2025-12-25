Після влучання дрона в Чернігові зросла кількість постраждалих

Пункт незламності біля місця влучання. Фото: Національна поліція України

Поліція та екстрені служби працюють на місці влучання ворожого дрону по п'ятиповерховій житловій будівлі у Чернігові. Станом на зараз відомо про загиблу жінку і 10- постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 25 грудня.

Поліція збирає свідчення. Фото: Нацполіція України

Наслідки удару по Чернігову на Різдво

У Чернігові зафіксовано влучання російського дрона в 5-поверхівку, внаслідок чого, станом на 18:00, відомо про одну загиблу 80-річну жінку. Наразі зафіксовано десятеро постраждалих, серед них – три дитини. Зруйновано з 2-го по 4-й поверхи житлового будинку.

Допис Нацполіції України у Telegram. Фото: скриншот

На місці події розгорнуто Пункти Незламності. Місцеві мешканці можуть зігрітися, у той час, як поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно. Поліція також допомагає постраждалим громадянам та документує наслідки воєнного злочину росіян.

Поліція на місці події. Фото: Нацполіція України

Усього психологи ДСНС надали допомогу 100-м постраждалим внаслідок ворожого удару беспілотника. На місці події продовжують працювати криміналісти, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Пункт незламності. Фото: Нацполіція України

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи – підрозділи ДСНС Чернігівщини працюють у безперервному режимі. За допомогою спеціального обладнання та техніки вони проводять демонтаж пошкоджених конструкцій.

Робота рятівників. Фото: ДСНС Чернігіщини

Нагадаємо, що у четвер, 25 грудня зафіксовано влучання російського безпілотника в багатоповерхівку Чернігова — в ОВА показали наслідки обстрілу.

Раніше ми також інформували, що 24 грудня у Чернігові у житлову багатоповерхівку влучив ворожий дрон — є постраждалі.