Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку

У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:06
Після влучання дрона в Чернігові зросла кількість постраждалих
Пункт незламності біля місця влучання. Фото: Національна поліція України

Поліція та екстрені служби працюють на місці влучання ворожого дрону по п'ятиповерховій житловій будівлі у Чернігові. Станом на зараз відомо про загиблу жінку і 10- постраждалих. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 25 грудня. 

Реклама
Читайте також:
У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку - до відомо
Поліція збирає свідчення. Фото: Нацполіція України

Наслідки удару по Чернігову на Різдво

У Чернігові зафіксовано влучання російського дрона в 5-поверхівку, внаслідок чого, станом на 18:00, відомо про одну загиблу 80-річну жінку. Наразі зафіксовано десятеро постраждалих, серед них – три дитини. Зруйновано з 2-го по 4-й поверхи житлового будинку.

У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку - фото 1
Допис Нацполіції України у Telegram. Фото: скриншот

На місці події розгорнуто Пункти Незламності. Місцеві мешканці можуть зігрітися, у той час, як поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно. Поліція також допомагає постраждалим громадянам та документує наслідки воєнного злочину росіян.

У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку - деталі
Поліція на місці події. Фото: Нацполіція України

Усього психологи ДСНС надали допомогу 100-м постраждалим внаслідок ворожого удару беспілотника. На місці події продовжують працювати криміналісти, вибухотехніки та інші екстрені служби.

У Чернігові виросла кількість постраждалих на місці удару РФ по будинку
Пункт незламності. Фото: Нацполіція України

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи – підрозділи ДСНС Чернігівщини працюють у безперервному режимі. За допомогою спеціального обладнання та техніки вони проводять демонтаж пошкоджених конструкцій. 

У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару дроном РФ по будинку
Робота рятівників. Фото: ДСНС Чернігіщини

Нагадаємо, що у четвер, 25 грудня зафіксовано влучання російського безпілотника в багатоповерхівку Чернігова — в ОВА показали наслідки обстрілу.

Раніше ми також інформували, що 24 грудня у Чернігові у житлову багатоповерхівку влучив ворожий дрон — є постраждалі.

вибух Чернігів Чернігівська ОДА дрони безпілотник
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації