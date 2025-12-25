Після влучання дрона в Чернігові зросла кількість постраждалих

У Чернігові побільшало постраждалих на місці удару РФ по будинку
Поліція та екстрені служби працюють на місці влучання ворожого дрону по п'ятиповерховій житловій будівлі у Чернігові. Станом на зараз відомо про загиблу жінку і 10- постраждалих.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у четвер, 25 грудня.
Наслідки удару по Чернігову на Різдво
У Чернігові зафіксовано влучання російського дрона в 5-поверхівку, внаслідок чого, станом на 18:00, відомо про одну загиблу 80-річну жінку. Наразі зафіксовано десятеро постраждалих, серед них – три дитини. Зруйновано з 2-го по 4-й поверхи житлового будинку.
На місці події розгорнуто Пункти Незламності. Місцеві мешканці можуть зігрітися, у той час, як поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно. Поліція також допомагає постраждалим громадянам та документує наслідки воєнного злочину росіян.
Усього психологи ДСНС надали допомогу 100-м постраждалим внаслідок ворожого удару беспілотника. На місці події продовжують працювати криміналісти, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи – підрозділи ДСНС Чернігівщини працюють у безперервному режимі. За допомогою спеціального обладнання та техніки вони проводять демонтаж пошкоджених конструкцій.
