Обстріл Чернігова 24 грудня - дрон влучив у багатоповерхівку

У Чернігові дрон РФ влучив у багатоповерховий будинок — фото
Дата публікації: 24 грудня 2025 16:24
Пожежа після обстрілу. Фото: Дмитро Брижинський
У середу, 24 грудня, російські війська атакували Чернігів. Ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок.
Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.
Обстріл Чернігівщини
"Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок", — говориться у повідомленні.
Брижинський додав, що в одній з квартир на місці влучання сталася пожежа.
Нагадаємо, що вчора окупанти також обстріляли Чернігівську область — шахед влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку.
А до цього вчора російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині.
