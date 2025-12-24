Відео
У Чернігові дрон РФ влучив у багатоповерховий будинок — фото

У Чернігові дрон РФ влучив у багатоповерховий будинок — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 16:24
Обстріл Чернігова 24 грудня - дрон влучив у багатоповерхівку
Пожежа після обстрілу. Фото: Дмитро Брижинський

У середу, 24 грудня, російські війська атакували Чернігів. Ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у Telegram.

Читайте також:
У Чернігові дрон РФ влучив у багатоповерховий будинок — фото - фото 1
Пост Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Обстріл Чернігівщини

"Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок", — говориться у повідомленні.

Брижинський додав, що в одній з квартир на місці влучання сталася пожежа.

Пожежа після влучання
Пожежа на Чернігівщині. Фото: Дмитро Брижинський

Нагадаємо, що вчора окупанти також обстріляли Чернігівську область — шахед влучив у дев’ятий поверх багатоповерхового житлового будинку.

А до цього вчора російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
