Обстрел Чернигова 24 декабря - дрон попал в многоэтажку

В Чернигове дрон РФ попал в многоэтажный дом — фото
Дата публикации 24 декабря 2025 16:24
Пожар после обстрела. Фото: Дмитрий Брижинский
В среду, 24 декабря, российские войска атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в многоэтажный дом.
Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.
"Зафиксировано попадание в многоэтажный дом", — говорится в сообщении.
Брижинский добавил, что в одной из квартир на месте попадания произошел пожар.
Напомним, что вчера оккупанты также обстреляли Черниговскую область — шахед попал в девятый этаж многоэтажного жилого дома.
А до этого вчера российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на Черниговщине.
