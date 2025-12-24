Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове дрон РФ попал в многоэтажный дом — фото

В Чернигове дрон РФ попал в многоэтажный дом — фото

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 16:24
Обстрел Чернигова 24 декабря - дрон попал в многоэтажку
Пожар после обстрела. Фото: Дмитрий Брижинский

В среду, 24 декабря, российские войска атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Реклама
Читайте также:
В Чернигове дрон РФ попал в многоэтажный дом — фото - фото 1
Пост Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

Обстрел Черниговщины

"Зафиксировано попадание в многоэтажный дом", — говорится в сообщении.

Брижинский добавил, что в одной из квартир на месте попадания произошел пожар.

Пожежа після влучання
Пожар на Черниговщине. Фото: Дмитрий Брыжинский

Напомним, что вчера оккупанты также обстреляли Черниговскую область — шахед попал в девятый этаж многоэтажного жилого дома.

А до этого вчера российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на Черниговщине.

война Чернигов Черниговская область обстрелы дроны
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации