Обстрел Чернигова 24 декабря - дрон попал в многоэтажку

Пожар после обстрела. Фото: Дмитрий Брижинский

В среду, 24 декабря, российские войска атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Дмитрия Брыжинского. Фото: скриншот

Обстрел Черниговщины

"Зафиксировано попадание в многоэтажный дом", — говорится в сообщении.

Брижинский добавил, что в одной из квартир на месте попадания произошел пожар.

Пожар на Черниговщине. Фото: Дмитрий Брыжинский

Напомним, что вчера оккупанты также обстреляли Черниговскую область — шахед попал в девятый этаж многоэтажного жилого дома.

А до этого вчера российские войска атаковали объект критической инфраструктуры на Черниговщине.