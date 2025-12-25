После попадания дрона в Чернигове возросло количество пострадавших после попадания в него

Пункт несокрушимости возле места попадания. Фото: Национальная полиция Украины

Полиция и экстренные службы работают на месте попадания вражеского дрона по пятиэтажному жилой здания в Чернигове. По состоянию на сейчас известно о погибшей женщине и 10-х пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 25 декабря.

Реклама

Читайте также:

Полиция собирает показания. Фото: Нацполиция Украины

Последствия удара по Чернигову на Рождество

В Чернигове зафиксировано попадание российского дрона в 5-этажку, в результате чего, по состоянию на 18:00, известно об одной погибшей 80-летней женщине. Сейчас зафиксировано десять пострадавших, среди них — три ребенка. Разрушены со 2-го по 4-й этажи жилого дома.

Сообщение Нацполиции Украины в Telegram. Фото: скриншот

На месте происшествия развернуты Пункты Несокрушимости. Местные жители могут согреться, в то время, как полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе. Полиция также помогает пострадавшим гражданам и документирует последствия военного преступления россиян.

Полиция на месте происшествия. Фото: Нацполиция Украины

Всего психологи ГСЧС оказали помощь 100-м пострадавшим в результате вражеского удара беспилотника. На месте происшествия продолжают работать криминалисты, взрывотехники и другие экстренные службы.

Пункт несокрушимости. Фото: Нацполиция Украины

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы - подразделения ГСЧС Черниговщины работают в непрерывном режиме. С помощью специального оборудования и техники они проводят демонтаж поврежденных конструкций.

Работа спасателей. Фото: ГСЧС Черниговщины

Напомним, что в четверг, 25 декабря зафиксировано попадание российского беспилотника в многоэтажку Чернигова — в ОВА показали последствия обстрела.

Ранее мы также информировали, что 24 декабря в Чернигове в жилую многоэтажку попал вражеский дрон — есть пострадавшие.