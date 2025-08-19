У Ніжині загинув 45-річний чоловік під час атаки дронами 19 серпня

У Чернігівській області російський дрон вбив людину
На Чернігівщині російські війська забрали життя цивільної людини. Внаслідок дронової атаки загинув чоловік.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Росіяни вбили цивільного чоловіка у Чернігівській області
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про ранкову атаку на Ніжин. За його словами, ворог завдав удару ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинув мирний житель міста — чоловік 45 років.
Щодо інших пошкоджень внаслідок атаки чи постраждалих глава Чернігівської ОВА подробиць не надав.
Нагадаємо, вчора, 18 серпня, Росія завдала масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є кілька влучань у житлові будинки та багатоповерхівки — в одній із квартир загинула ціла сім'я.
Також нещодавно Росія почала масовано запускати на фронті розвідувальні дрони, які працюють на ШІ.
