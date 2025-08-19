У Ніжині загинув 45-річний чоловік під час атаки дронами 19 серпня

Поліція обстежує місце атаки. Фото: В'ячеслав Чаус/Чернігівська ОВА

На Чернігівщині російські війська забрали життя цивільної людини. Внаслідок дронової атаки загинув чоловік.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Росіяни вбили цивільного чоловіка у Чернігівській області

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про ранкову атаку на Ніжин. За його словами, ворог завдав удару ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинув мирний житель міста — чоловік 45 років.

Щодо інших пошкоджень внаслідок атаки чи постраждалих глава Чернігівської ОВА подробиць не надав.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, Росія завдала масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є кілька влучань у житлові будинки та багатоповерхівки — в одній із квартир загинула ціла сім'я.

Також нещодавно Росія почала масовано запускати на фронті розвідувальні дрони, які працюють на ШІ.