В Нежине погиб 45-летний мужчина во время атаки дронами 19 августа

На Черниговщине российские войска унесли жизнь гражданского человека. В результате дроновой атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Россияне убили гражданского мужчину в Черниговской области

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил об утренней атаке на Нежин. По его словам, враг нанес удар ударными беспилотниками. В результате атаки погиб мирный житель города - мужчина 45 лет.

Относительно других повреждений в результате атаки или пострадавших глава Черниговской ОГА подробностей не предоставил.

Напомним, вчера, 18 августа, Россия нанесла массированный удар по Харькову. В результате атаки есть несколько попаданий в жилые дома и многоэтажки - в одной из квартир погибла целая семья.

Также недавно Россия начала массированно запускать на фронте разведывательные дроны, которые работают на ИИ.