В Нежине погиб 45-летний мужчина во время атаки дронами 19 августа

В Черниговской области российский дрон убил человека
На Черниговщине российские войска унесли жизнь гражданского человека. В результате дроновой атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Россияне убили гражданского мужчину в Черниговской области
Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил об утренней атаке на Нежин. По его словам, враг нанес удар ударными беспилотниками. В результате атаки погиб мирный житель города - мужчина 45 лет.
Относительно других повреждений в результате атаки или пострадавших глава Черниговской ОГА подробностей не предоставил.
Напомним, вчера, 18 августа, Россия нанесла массированный удар по Харькову. В результате атаки есть несколько попаданий в жилые дома и многоэтажки - в одной из квартир погибла целая семья.
Также недавно Россия начала массированно запускать на фронте разведывательные дроны, которые работают на ИИ.
Читайте Новини.LIVE!