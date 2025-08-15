Відео
Головна Новини дня Росія запускає на фронті нові розвідувальні дрони на базі ШІ

Росія запускає на фронті нові розвідувальні дрони на базі ШІ

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:03
Розвідувальний російський дрон V2U помітили на фронті — що відомо
Дрон V2U. Фото: кадр з відео

В Україні на фронті помітили нову модифікацію російського безпілотника зі штучним інтелектом V2U. Якщо раніше ця платформа використовувалася переважно у форматі ударного БпЛА, то тепер з’явилася розвідувальна версія, призначена для збору інформації на полі бою.

Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також:

Росія шпигує за ЗСУ дронами на базі ШІ

За спостереженнями, цього тижня такі дрони були помічені на всіх напрямках фронту. Від своєї ударної модифікації розвідник відрізняється й конструкцією — військові помітили, що у нього відсутні центральні хвостові стабілізатори.

null
Дрон V2U. Фото: скриншот

Після виконання завдання апарат не повертається на базу традиційним способом, а здійснює посадку за допомогою парашута.

Під час аналізу трофейних зразків з'ясувалося, що у програмному забезпеченні V2U є різні типи використання: ударний, розвідувальний та потенційно ще кур’єрський для доставки необхідних речей російським військам. 

Розробник і виробник апарату наразі залишаються невідомими, однак Сергій Бескрестнов заявив, що серед запчастин немає російських компонентів.

"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БпЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", — зауважив фахівець. 

Нагадаємо, в ЗСУ нещодавно заявили, що Росія готує до використання ударні безпілотники з фосфорним зарядом

Тим часом в Україні нещодавно заявили про успішне створення дрона, який працює на базі штучного інтелекту і може долати відстань від 50 км. 

російські війська безпілотники військова техніка штучний інтелект дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
