Розвідувальний російський дрон V2U помітили на фронті — що відомо

Дрон V2U. Фото: кадр з відео

В Україні на фронті помітили нову модифікацію російського безпілотника зі штучним інтелектом V2U. Якщо раніше ця платформа використовувалася переважно у форматі ударного БпЛА, то тепер з’явилася розвідувальна версія, призначена для збору інформації на полі бою.

Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росія шпигує за ЗСУ дронами на базі ШІ

За спостереженнями, цього тижня такі дрони були помічені на всіх напрямках фронту. Від своєї ударної модифікації розвідник відрізняється й конструкцією — військові помітили, що у нього відсутні центральні хвостові стабілізатори.

Дрон V2U. Фото: скриншот

Після виконання завдання апарат не повертається на базу традиційним способом, а здійснює посадку за допомогою парашута.

Під час аналізу трофейних зразків з'ясувалося, що у програмному забезпеченні V2U є різні типи використання: ударний, розвідувальний та потенційно ще кур’єрський для доставки необхідних речей російським військам.

Розробник і виробник апарату наразі залишаються невідомими, однак Сергій Бескрестнов заявив, що серед запчастин немає російських компонентів.

"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БпЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", — зауважив фахівець.

Нагадаємо, в ЗСУ нещодавно заявили, що Росія готує до використання ударні безпілотники з фосфорним зарядом.

Тим часом в Україні нещодавно заявили про успішне створення дрона, який працює на базі штучного інтелекту і може долати відстань від 50 км.