Разведывательный российский дрон V2U заметили на фронте — что известно

В Украине на фронте заметили новую модификацию российского беспилотника с искусственным интеллектом V2U. Если раньше эта платформа использовалась преимущественно в формате ударного БпЛА, то теперь появилась разведывательная версия, предназначенная для сбора информации на поле боя.

Об этом заявил специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россия шпионит за ВСУ дронами на базе ИИ

По наблюдениям, на этой неделе такие дроны были замечены на всех направлениях фронта. От своей ударной модификации разведчик отличается и конструкцией — военные заметили, что у него отсутствуют центральные хвостовые стабилизаторы.

Дрон V2U. Фото: скриншот

После выполнения задания аппарат не возвращается на базу традиционным способом, а совершает посадку с помощью парашюта.

При анализе трофейных образцов выяснилось, что в программном обеспечении V2U есть разные типы использования: ударный, разведывательный и потенциально еще курьерский для доставки необходимых вещей российским войскам.

Разработчик и производитель аппарата пока остаются неизвестными, однако Сергей Бескрестнов заявил, что среди запчастей нет российских компонентов.

"Для меня самый важный вопрос: взаимодействие разведчика и ударных дронов в роевом решении. Еще раз повторюсь, что я считаю эту разработку линейки БпЛА на ШИ наиболее инновационной и опасной", — отметил специалист.

Напомним, в ВСУ недавно заявили, что Россия готовит к использованию ударные беспилотники с фосфорным зарядом.

