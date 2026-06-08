У Черкасах суд покарав пенсіонерів за "злив" даних про ТЦК

Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У Черкасах судили подружжя пенсіонерів, які у Viber розповсюджували інформацію про розташування представників ТЦК. За скоєне суд призначив їм певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, пенсіонери створили у застосунку Viber групу, назвавши її "Перебування поліції". Вже у січні 2026 року вони регулярно поширювали інформацію про те, де перебувають військові ТЦК. Для цього пенсіонери використовували умовні позначення та прямі повідомлення.

У зв'язку з такими діями подружжя звинуватили у створенні перешкод законній діяльності ЗСУ в особливий період. Під час судового падіння пенсіонери визнали свою провину.

Рішення суду

За результатами розгляду справи Черкаський районний суд ухвалив рішення про покарання, яке передбачає позбавлення волі на 5 років. Проте суд звільнив подружжя від відбування покарання, встановивши іспитовий термін.

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