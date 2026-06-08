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Головна Новини дня У Черкасах суд покарав пенсіонерів за "злив" даних про ТЦК

У Черкасах суд покарав пенсіонерів за "злив" даних про ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 03:32
У Черкасах суд покарав пенсіонерів за "злив" даних про ТЦК
Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У Черкасах судили подружжя пенсіонерів, які у Viber розповсюджували інформацію про розташування представників ТЦК. За скоєне суд призначив їм певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, пенсіонери створили у застосунку Viber групу, назвавши її "Перебування поліції". Вже у січні 2026 року вони регулярно поширювали інформацію про те, де перебувають військові ТЦК. Для цього пенсіонери використовували умовні позначення та прямі повідомлення.

У зв'язку з такими діями подружжя звинуватили у створенні перешкод законній діяльності ЗСУ в особливий період. Під час судового падіння пенсіонери визнали свою провину.

Рішення суду

За результатами розгляду справи Черкаський районний суд ухвалив рішення про покарання, яке передбачає позбавлення волі на 5 років. Проте суд звільнив подружжя від відбування покарання, встановивши іспитовий термін.

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Як повідомляло Новини.LIVE, суд на Волині скасував мобілізацію чоловіка, оскільки ТЦК направили його до військової частини навіть попри наявну судимість. Згідно закону, такі громадяни не підлягають мобілізації.

Також ми писали, що на Полтавщині засудили пожежника, який ухилився від мобілізації. Свій вчинок він пояснив страхом перед службою та небажанням залишати родину.

суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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