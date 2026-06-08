В Черкассах суд наказал пенсионеров за "слив" данных о ТЦК

Мессенджер Viber на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

В Черкассах судили супругов пенсионеров, которые в Viber распространяли информацию о расположении представителей ТЦК. За содеянное суд назначил им определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Детали дела

Согласно материалам дела, пенсионеры создали в приложении Viber группу, назвав ее "Пребывание полиции". Уже в январе 2026 года они регулярно распространяли информацию о том, где находятся военные ТЦК. Для этого пенсионеры использовали условные обозначения и прямые сообщения.

В связи с такими действиями супругов обвинили в создании препятствий законной деятельности ВСУ в особый период. Во время судебного падения пенсионеры признали свою вину.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела Черкасский районный суд принял решение о наказании, которое предусматривает лишение свободы на 5 лет. Однако суд освободил супругов от отбывания наказания, установив испытательный срок.

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