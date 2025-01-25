Стрілянина у Черкасах 25 січня ввечері — є поранені

У Черкасах сталася стрілянина — є поранені
У Черкасах ввечері 25 січня трапилася стрілянина поблизу одного із парків. Поліція вже затримала підозрюваного, є поранені.
Про це повідомила речниця головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, пише Суспільне Черкаси.
Стрілянина у Черкасах 25 січня
У поліції розповіли, що інцидент трапився сьогодні ввечері поблизу одного із парків на проспекті Перемоги.
"Відбулася стрілянина, попередньо є травмовані люди. Наразі на місці події працюють поліцейські та медики", — повідомила Зоя Вовк.
За її словами, правоохоронці вже встановили особу нападника та затримали його. Наразі вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації.
Нагадаємо, 22 січня у Тернополі стріляли по церковній установі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а поліція проводить розслідування.
Також ми писали, що на кордоні Одещини сталася стрілянина. Таким чином прикордонники намагалися затримати ухилянтів.
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