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В Черкассах произошла стрельба — есть раненые

25 января 2025 21:56
Карина Приходько - Редактор
Стрельба в Черкассах 25 января вечером — есть раненые
Полиция и скорая на месте стрельбы в Черкассах. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

В Черкассах вечером 25 января произошла стрельба вблизи одного из парков. Полиция уже задержала подозреваемого, есть раненые.

Об этом сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, пишет Суспільне Черкаси.

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В полиции рассказали, что инцидент произошел сегодня вечером вблизи одного из парков на проспекте Победы.

"Произошла стрельба, предварительно есть травмированные люди. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики", — сообщила Зоя Вовк.

По ее словам, правоохранители уже установили личность нападавшего и задержали его. Сейчас решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации.

Напомним, 22 января в Тернополе стреляли по церковному учреждению. В результате инцидента никто не пострадал, а полиция проводит расследование.

Также мы писали, что на границе Одесской области произошла стрельба. Таким образом пограничники пытались задержать уклонистов.

стрельба полиция Черкассы ранение задержание

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