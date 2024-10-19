Вибухи у Черкасах 19 жовтня — місто атакували безпілотники

У Черкасах пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Черкасах зараз, 19 жовтня, пролунали під час повітряної тривоги. Місто атакували безпілотники.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канал.
Вибухи у Черкасах
За даними Telegram-каналів, вибухи жителі Черкас та району чули близько 06:56. В області було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ за кілька хвилин до вибухів повідомляли про активність безпілотників.
"БпЛА на півночі Черкащини тримають курс на південний захід", — попереджали військові.
Крім того, військові попередили про активність російської авіації загрозу атаки ракетами.
"Активнiсть тактичної авiації. Загроза пуску ракет "Х-59/69", — йдеться у повідомленні.
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