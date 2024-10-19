Взрывы в Черкассах 19 октября - город атаковали беспилотники

В Черкассах раздались взрывы — что известно
Взрывы в Черкассах сейчас, 19 октября, раздались во время воздушной тревоги. Город атаковали беспилотники.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-канал.
Взрывы в Черкассах
По данным Telegram-каналов, взрывы жители Черкасс и района слышали около 6:56. В области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ за несколько минут до взрывов сообщалось об активности беспилотников.
"БпЛА на севере Черкасской области держат курс на юго-запад", — предупреждали военные.
Кроме того, военные сообщили об активности российской авиации и угрозу атаки ракетами.
"Активность тактической авиации. Угроза пуска ракет "Х-59/69", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 октября оккупанты совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по Украине.
Тогда БпЛА долетели и до Хмельницкой области. А в Киеве атаку дронов отбивали почти пять часов.
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