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У Черкасах на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 23:51
Вибухи у Черкасах 11 липня через дрони
Вибух у місті. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

Вибухи у Черкасах пролунали прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Черкасах 11 липня ввечері

"У Черкасах та на околицях міста було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:47.

Водночас військові написали, що для Сум, Полтави та Черкас наразі загроза застосування ударних безпілотників.

Оновлено о 00:48

У Черкасах та околицях міста пролунали повторні вибухи, інформує "Суспільне".

Де оголосили тривогу

Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Черкасах 11 липня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за останню годину звуки вибухів лунали також у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті працювали сили ППО.

Крім того, вибухи були у Миколаєві. Напередодні військові інформували, що в області фіксувалися безпілотники.

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Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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