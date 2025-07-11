Вибухи у Черкасах 11 липня через дрони

У Черкасах на тлі атаки дронів пролунали вибухи
Вибухи у Черкасах пролунали прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Військові попереджали про загрозу дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Черкасах 11 липня ввечері
"У Черкасах та на околицях міста було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:47.
Водночас військові написали, що для Сум, Полтави та Черкас наразі загроза застосування ударних безпілотників.
Оновлено о 00:48
У Черкасах та околицях міста пролунали повторні вибухи, інформує "Суспільне".
Де оголосили тривогу
Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що за останню годину звуки вибухів лунали також у Києві. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті працювали сили ППО.
Крім того, вибухи були у Миколаєві. Напередодні військові інформували, що в області фіксувалися безпілотники.
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