Взрывы в Черкассах 11 июля из-за дронов

В Черкассах на фоне атаки дронов прозвучали взрывы
Взрывы в Черкассах прогремели прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Черкассах 11 июля вечером
"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:47.
В то же время военные написали, что для Сум, Полтавы и Черкасс сейчас угроза применения ударных беспилотников.
Обновлено в 00:48
В Черкассах и окрестностях города прогремели повторные взрывы, информирует "Суспільне".
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:51 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что за последний час звуки взрывов раздавались также в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами, в городе работали силы ПВО.
Кроме того, взрывы были в Николаеве. Накануне военные информировали, что в области фиксировались беспилотники.
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