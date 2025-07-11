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Главная Новости дня В Черкассах на фоне атаки дронов прозвучали взрывы

В Черкассах на фоне атаки дронов прозвучали взрывы

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 23:51
Взрывы в Черкассах 11 июля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: vzglyad.kg

Взрывы в Черкассах прогремели прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Военные предупреждали об угрозе дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Черкассах 11 июля вечером

"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:47.

В то же время военные написали, что для Сум, Полтавы и Черкасс сейчас угроза применения ударных беспилотников.

Обновлено в 00:48

В Черкассах и окрестностях города прогремели повторные взрывы, информирует "Суспільне".

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:51 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Черкасах 11 липня через дрони - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что за последний час звуки взрывов раздавались также в Киеве. Враг пытался атаковать столицу дронами, в городе работали силы ПВО.

Кроме того, взрывы были в Николаеве. Накануне военные информировали, что в области фиксировались беспилотники.

взрыв Черкассы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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