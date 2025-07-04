Блекаут у Чехії 4 липня — відомі наслідки відключення світла

Блекаут в Європі. Ілюстративне фото: nytimes.com

У Чехії 4 липня відбулося масштабне відключення світла. У кількох містах паралізовано громадський транспорт, а люди застрягли в ліфті.

Про це повідомляє denik.cz.

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Блекаут у Чехії 4 липня

Видання повідомляє, що сьогодні значна частина Чехії, зокрема Прага та інші великі міста, зазнали масштабного відключення світла. Наразі фахівці працюють над тим, аби усунути несправності та повернути людям електроенергію.

Водночас у Національному управлінні з кібернетичної та інформаційної безпеки розповіли, що причиною блекауту була не кібератака. Наразі фахівці з'ясовують причину.

Як відомо, без світла залишилися домогосподарства, підприємства і транспортна інфраструктура. А в Празі зупинилося метро, трамваї і є перебої у роботі громадського транспорту. Крім того, багато людей застрягли в ліфтах і рятувальники допомагають їм вибратися.

"Перебої з електропостачанням торкнулися Ліберцького, Північночеського, Східночеського та Центральночеського країв і частини Праги — районів Прага 4, Прага 10, Прага та Прага 9. Ми інтенсивно працюємо над відновленням електропостачання у співпраці з операторами розподільчих мереж", — повідомив оператор системи ČEPS у мережі X.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Центральний кризовий штаб перебуває в режимі готовності для подолання ситуації.

Нагадаємо, 4 липня через обстріли окупантів блекаут трапився на Запорізькій АЕС. Росіяни вдарили по лінії електропередач, що з'єднує станцію з об'єднаною енергосистемою України.

Також ми писали, що в розетках тепер 230 вольтів замість звичних 220. У багатьох є побоювання, що техніка через це може вийти з ладу, а за електрику доведеться платити більше.