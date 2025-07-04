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У Чехії трапився масштабний блекаут — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 20:05
Блекаут у Чехії 4 липня — відомі наслідки відключення світла
Блекаут в Європі. Ілюстративне фото: nytimes.com

У Чехії 4 липня відбулося масштабне відключення світла. У кількох містах паралізовано громадський транспорт, а люди застрягли в ліфті.

Про це повідомляє denik.cz.

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Видання повідомляє, що сьогодні значна частина Чехії, зокрема Прага та інші великі міста, зазнали масштабного відключення світла. Наразі фахівці працюють над тим, аби усунути несправності та повернути людям електроенергію. 

Водночас у Національному управлінні з кібернетичної та інформаційної безпеки розповіли, що причиною блекауту була не кібератака. Наразі фахівці з'ясовують причину. 

Як відомо, без світла залишилися домогосподарства, підприємства і транспортна інфраструктура. А в Празі зупинилося метро, трамваї і є перебої у роботі громадського транспорту. Крім того, багато людей застрягли в ліфтах і рятувальники допомагають їм вибратися. 

"Перебої з електропостачанням торкнулися Ліберцького, Північночеського, Східночеського та Центральночеського країв і частини Праги — районів Прага 4, Прага 10, Прага та Прага 9. Ми інтенсивно працюємо над відновленням електропостачання у співпраці з операторами розподільчих мереж", — повідомив оператор системи ČEPS у мережі X.

Водночас прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що Центральний кризовий штаб перебуває в режимі готовності для подолання ситуації. 

Нагадаємо, 4 липня через обстріли окупантів блекаут трапився на Запорізькій АЕС. Росіяни вдарили по лінії електропередач, що з'єднує станцію з об'єднаною енергосистемою України.  

Також ми писали, що в розетках тепер 230 вольтів замість звичних 220. У багатьох є побоювання, що техніка через це може вийти з ладу, а за електрику доведеться платити більше.

Чехія електроенергія світло блекаут громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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