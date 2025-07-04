Блэкаут в Чехии 4 июля — известны последствия отключения света

Блэкаут в Европе. Иллюстративное фото: nytimes.com

В Чехии 4 июля произошло масштабное отключение света. В нескольких городах парализован общественный транспорт, а люди застряли в лифте.

Об этом сообщает denik.cz.

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Блэкаут в Чехии 4 июля

Издание сообщает, что сегодня значительная часть Чехии, в частности, Прага и другие крупные города, подверглись масштабному отключению света. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы устранить неисправности и вернуть людям электроэнергию.

В то же время в Национальном управлении по кибернетической и информационной безопасности рассказали, что причиной блэкаута была не кибератака. Сейчас специалисты выясняют причину.

Как известно, без света остались домохозяйства, предприятия и транспортная инфраструктура. А в Праге остановилось метро, трамваи и есть перебои в работе общественного транспорта. Кроме того, многие люди застряли в лифтах и спасатели помогают им выбраться.

"Перебои с электроснабжением коснулись Либерцкого, Северочешского, Восточночешского и Центральночешского краев и части Праги — районов Прага 4, Прага 10, Прага и Прага 9. Мы интенсивно работаем над восстановлением электроснабжения в сотрудничестве с операторами распределительных сетей", — сообщил оператор системы ČEPS в сети X.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности для преодоления ситуации.

Напомним, 4 июля из-за обстрелов оккупантов блэкаут случился на Запорожской АЭС. Россияне ударили по линии электропередач, соединяющей станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Также мы писали, что в розетках теперь 230 вольт вместо привычных 220. У многих есть опасения, что техника из-за этого может выйти из строя, а за электричество придется платить больше.