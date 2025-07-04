Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чехии случился масштабный блэкаут — какова причина

В Чехии случился масштабный блэкаут — какова причина

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 20:05
Блэкаут в Чехии 4 июля — известны последствия отключения света
Блэкаут в Европе. Иллюстративное фото: nytimes.com

В Чехии 4 июля произошло масштабное отключение света. В нескольких городах парализован общественный транспорт, а люди застряли в лифте.

Об этом сообщает denik.cz.

Реклама
Читайте также:

Блэкаут в Чехии 4 июля

Издание сообщает, что сегодня значительная часть Чехии, в частности, Прага и другие крупные города, подверглись масштабному отключению света. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы устранить неисправности и вернуть людям электроэнергию.

В то же время в Национальном управлении по кибернетической и информационной безопасности рассказали, что причиной блэкаута была не кибератака. Сейчас специалисты выясняют причину.

Как известно, без света остались домохозяйства, предприятия и транспортная инфраструктура. А в Праге остановилось метро, трамваи и есть перебои в работе общественного транспорта. Кроме того, многие люди застряли в лифтах и спасатели помогают им выбраться.

"Перебои с электроснабжением коснулись Либерцкого, Северочешского, Восточночешского и Центральночешского краев и части Праги — районов Прага 4, Прага 10, Прага и Прага 9. Мы интенсивно работаем над восстановлением электроснабжения в сотрудничестве с операторами распределительных сетей", — сообщил оператор системы ČEPS в сети X.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что Центральный кризисный штаб находится в режиме готовности для преодоления ситуации.

Напомним, 4 июля из-за обстрелов оккупантов блэкаут случился на Запорожской АЭС. Россияне ударили по линии электропередач, соединяющей станцию с объединенной энергосистемой Украины.

Также мы писали, что в розетках теперь 230 вольт вместо привычных 220. У многих есть опасения, что техника из-за этого может выйти из строя, а за электричество придется платить больше.

Чехия электроэнергия свет блэкаут общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации