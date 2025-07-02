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Головна Новини дня В розетках тепер 230 вольтів — що буде з технікою та рахунками

В розетках тепер 230 вольтів — що буде з технікою та рахунками

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 03:00
В ДТЕК завірили, що перехід на 230 вольтів не пошкодить техніку та не збільшить суми рахунків
Працівники ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

З 1 липня в розетках українців напруга зі звичних 220 вольтів змінилась на 230 вольтів. У багатьох є побоювання, що техніка через це може вийти з ладу, а за електрику доведеться платити більше.

Компанія ДТЕК спішить розвіяти такі побоювання.

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Як 230 вольтів вплинуть на техніку та рахунки

У компанії стверджують, що гаджети та інша побутова техніка жодним чином не постраждає. 

"Техніка не згорить. Виробники вже давно роблять їй під 230 вольтів", — заявляють в ДТЕК.

Проте радять власникам стабілізаторів напруги трішки скоригувати межі спрацювання обмежувачів, адже відтепер дозволені коливання від 207 до 253 вольтів.

В ДТЕК завірили, що перехід на 230 вольтів не вплине на суми у рахунках. Оплата буде такою, якою і була.

Навіщо Україна перейшла на 230 вольтів

Це пов'язано з нагальною потребою задіяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Зокрема потрібен перехід на номінальну напругу 230/400 вольтів. 

Чиновники очікують, що це знизить ймовірність пошкодження побутової техніки, потребу використання додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів, сприятиме підвищенню енергоефективності, адже електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.

Раніше у ДТЕК попередили українців про шахраїв. Вони переконують громадян, що потрібно терміново перевірити лічильник і вимагають за це гроші. Дізнавайтесь також, як зменшити суми у платіжці за комуналку. 

ДТЕК рахунки енергетика світло Електрика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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