В ДТЕК завірили, що перехід на 230 вольтів не пошкодить техніку та не збільшить суми рахунків

Працівники ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

З 1 липня в розетках українців напруга зі звичних 220 вольтів змінилась на 230 вольтів. У багатьох є побоювання, що техніка через це може вийти з ладу, а за електрику доведеться платити більше.

Компанія ДТЕК спішить розвіяти такі побоювання.

Реклама

Читайте також:

Як 230 вольтів вплинуть на техніку та рахунки

У компанії стверджують, що гаджети та інша побутова техніка жодним чином не постраждає.

"Техніка не згорить. Виробники вже давно роблять їй під 230 вольтів", — заявляють в ДТЕК.

Проте радять власникам стабілізаторів напруги трішки скоригувати межі спрацювання обмежувачів, адже відтепер дозволені коливання від 207 до 253 вольтів.

В ДТЕК завірили, що перехід на 230 вольтів не вплине на суми у рахунках. Оплата буде такою, якою і була.

Навіщо Україна перейшла на 230 вольтів

Це пов'язано з нагальною потребою задіяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Зокрема потрібен перехід на номінальну напругу 230/400 вольтів.

Чиновники очікують, що це знизить ймовірність пошкодження побутової техніки, потребу використання додаткових захисних пристроїв, зокрема стабілізаторів, сприятиме підвищенню енергоефективності, адже електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.

Раніше у ДТЕК попередили українців про шахраїв. Вони переконують громадян, що потрібно терміново перевірити лічильник і вимагають за це гроші. Дізнавайтесь також, як зменшити суми у платіжці за комуналку.