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Главная Новости дня В розетках теперь 230 вольт — что будет с техникой и счетами

В розетках теперь 230 вольт — что будет с техникой и счетами

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 03:00
В ДТЭК заверили, что переход на 230 вольт не повредит технику и не увеличит суммы счетов
Работники ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

С 1 июля в розетках украинцев напряжение с привычных 220 вольт изменилось на 230 вольт. У многих есть опасения, что техника из-за этого может выйти из строя, а за электричество придется платить больше.

Компания ДТЭК спешит развеять такие опасения.

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Как 230 вольт повлияют на технику и счета

В компании утверждают, что гаджеты и другая бытовая техника никоим образом не пострадает.

"Техника не сгорит. Производители уже давно делают ей под 230 вольт", — заявляют в ДТЭК.

Однако советуют владельцам стабилизаторов напряжения немного скорректировать пределы срабатывания ограничителей, ведь отныне разрешены колебания от 207 до 253 вольт.

В ДТЭК заверили, что переход на 230 вольт не повлияет на суммы в счетах. Оплата будет такой, какой и была.

Зачем Украина перешла на 230 вольт

Это связано с настоятельной необходимостью задействовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания. В частности нужен переход на номинальное напряжение 230/400 вольт.

Чиновники ожидают, что это снизит вероятность повреждения бытовой техники, потребность использования дополнительных защитных устройств, в частности стабилизаторов, будет способствовать повышению энергоэффективности, ведь электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.

Ранее в ДТЭК предупредили украинцев о мошенниках. Они убеждают граждан, что нужно срочно проверить счетчик и требуют за это деньги. Узнавайте также, как уменьшить суммы в платежке за коммуналку.

ДТЭК счета энергетика свет Электричество
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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