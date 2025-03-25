У Чехії пролунав вибух на складі з боєприпасами — що відомо

Вибух на заводі Poličské strojírny. Фото: соцмережа X

У вівторок вранці, 25 березня, на машинобудівному заводі в Чехії, у місті Полічка пролунав вибух. Інцидент стався на складі боєприпасів підприємства, розташованого в Світанському районі. За інформацією рятувальників, після вибуху на території комплексу було оголошено третій рівень тривоги з чотирьох можливих.

Про це повідомляє iROZHLAS.

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Сигнал про вибух надійшов до рятувальників о 8:54 ранку. На місце негайно виїхали два пожежні екіпажі та вертоліт, які прибули до частини Боржіни, де розташований виробничий об'єкт. Як повідомила прессекретарка рятувальної служби Олена Кісяла, пораненого у важкому стані транспортували до лікарні в місті Оломоуц.

Для ліквідації наслідків вибуху було залучено 11 одиниць пожежної техніки. Всі працівники заводу були евакуйовані. Водночас, за словами представниці місцевої влади Надєжди Шауерової, дорогу з Полічки до Короугве перекрили до окремого розпорядження.

Чеська поліція заявила, що, згідно з попередніми даними, найбільш вірогідною причиною вибуху стало порушення технологічного процесу в одному з виробничих цехів. Наразі слідчі та спеціалісти з безпеки встановлюють остаточні причини вибуху.

Постраждалий об’єкт належить холдингу STV Invest, який орендує частину приміщень заводу. Підприємство спеціалізується на виробництві великокаліберних боєприпасів, ремонті військової техніки та постачанні запчастин.

Додамо, що Чехія з початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну на всіх рівнях. Вона не лише надає гуманітарну допомогу, приймає українських біженців та підтримує санкції проти Росії, але й бере безпосередню участь у військовій допомозі. Зокрема, Чехія надає Збройним силам України боєприпаси, бронетехніку та обладнання, а також ремонтує українську техніку на власних підприємствах.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що завод у Фінляндії вп'ятеро збільшить виробництво боєприпасів.

Тоді ж повідомлялось, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів під загрозою закриття через позицію опозиційної партії.