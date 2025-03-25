В Чехии прогремел взрыв на складе с боеприпасами — что известно

Взрыв на заводе Poličské strojírny. Фото: соцсеть X

Во вторник утром, 25 марта, на машиностроительном заводе в Чехии, в городе Поличка, прогремел взрыв. Инцидент произошел на складе боеприпасов предприятия, расположенного в Свитанском районе. По информации спасателей, после взрыва на территории комплекса был объявлен третий уровень тревоги из четырех возможных.

Об этом сообщает iROZHLAS.

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Сигнал о взрыве поступил к спасателям в 8:54 утра. На место немедленно выехали два пожарных экипажа и вертолет, которые прибыли в часть Боржины, где расположен производственный объект. Как сообщила пресс-секретарь спасательной службы Елена Кисяла, раненого в тяжелом состоянии транспортировали в больницу в городе Оломоуц.

Для ликвидации последствий взрыва было привлечено 11 единиц пожарной техники. Все работники завода были эвакуированы. В то же время, по словам представительницы местной власти Надежды Шауеровой, дорогу из Полички в Короугве перекрыли до отдельного распоряжения.

Чешская полиция заявила, что, согласно предварительным данным, наиболее вероятной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса в одном из производственных цехов. Сейчас следователи и специалисты по безопасности устанавливают окончательные причины взрыва.

Пострадавший объект принадлежит холдингу STV Invest, который арендует часть помещений завода. Предприятие специализируется на производстве крупнокалиберных боеприпасов, ремонте военной техники и поставке запчастей.

Добавим, что Чехия с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину на всех уровнях. Она не только оказывает гуманитарную помощь, принимает украинских беженцев и поддерживает санкции против России, но и принимает непосредственное участие в военной помощи. В частности, Чехия предоставляет Вооруженным силам Украины боеприпасы, бронетехнику и оборудование, а также ремонтирует украинскую технику на собственных предприятиях.

Напомним, в начале февраля стало известно, что завод в Финляндии в пять раз увеличит производство боеприпасов.

Тогда сообщалось, что чешская инициатива по закупке боеприпасов под угрозой закрытия из-за позиции оппозиционной партии.