Вибух на АЗС у Грозному — загинули діти, цистерну відкинуло на 300 метрів

Вибух на АЗС у Чечні. Фото: скриншот

У суботу, 12 жовтня, у чеченському місті Грозний пролунав потужний вибух на автозаправній станції (АЗС) "Лідер". У результаті детонації цистерни з паливом є загиблі.

Про це повідомляють російські Telegram канали та місцеві ЗМІ.

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За даними ЗМІ, у результаті вибуху чотири людини загинули під час вибуху на АЗС у Грозному.

Telegram канал Baza пише, що загинули двоє дітей та двоє дорослих. За попередніми даними, дітям було п'ять та шість років.

"Цистерну після вибуху відкинуло на 300 метрів", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час останньої перевірки 2021 року на АЗС було виявлено дев'ять порушень. Серед них: відсутність засобів автоматичного контролю та виявлення витоків, відсутність зворотного клапана на нагнітальному трубопроводі, зливоналивні пристрої працювали небезпечно.

Раніше ми писали, що у Львові на вулиці Польовій пролунав вибух на подвір’ї багатоквартирного будинку. В результаті постраждалих немає, а правоохоронці розшукують зловмисника.

А у Самбірському районі Львівської області в недобудові вибухнула граната. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.