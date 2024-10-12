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В Чечне прогремел мощный взрыв на заправке, среди погибших дети — видео

12 октября 2024 16:24
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрыв на АЗС в Грозном — погибли дети, цистерну отбросило на 300 метров
Взрыв на АЗС в Чечне. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 12 октября, в чеченском городе Грозный раздался мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС) "Лидер". В результате детонации цистерны с топливом есть погибшие.

Об этом сообщают российские Telegram каналы и местные СМИ.

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Взрыв в Грозном

По данным СМИ, в результате взрыва четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном.

Telegram канал Baza пишет, что погибли двое детей и двое взрослых. По предварительным данным, детям было пять и шесть лет.

"Цистерну после взрыва отбросило на 300 метров", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время последней проверки 2021 на АЗС было выявлено девять нарушений. Среди них: отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, ливненаливные устройства работали небезопасно.

Ранее мы писали, что во Львове на улице Полевой раздался взрыв во дворе многоквартирного дома. В результате пострадавших нет, а правоохранители разыскивают злоумышленника.

А в Самборском районе Львовской области в недострое взорвалась граната. В результате погибли двое мужчин.

дети взрыв АЗС Чеченская республика погибшие

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