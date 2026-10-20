У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса
Уранці 20 жовтня російський безпілотник упав на автодорогу Київ — Одеса в селищі Чабани на Київщині. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Наразі рух на ділянці траси обмежений.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.
Які наслідки удару в Чабанах
За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у автодорогу Київ — Одеса, неподалік одного з торговельних центрів. Після удару загорілися автомобілі.
Унаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.
На місці працюють прокурори, слідчі СБУ, поліція та інші оперативні служби.
Що відбувається на трасі Київ — Одеса
Через удар рух транспорту на відповідній ділянці дороги обмежили. Поблизу утворився затор, а дорожники прибирають проїжджу частину. На місці також перебуває спеціальна техніка.
За процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Голосіївському районі Києва 20 жовтня поблизу автозаправної станції впав російський безпілотник. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.
Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня російський дрон атакував цивільні автомобілі на трасі Київ — Одеса у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загорілися машини, є загиблі та поранені. Через атаку рух на цій ділянці дороги обмежили.