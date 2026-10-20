Наслідки атака російського дрона по Одеській трасі. Фото: Новини.LIVE

Уранці 20 жовтня російський безпілотник упав на автодорогу Київ — Одеса в селищі Чабани на Київщині. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Наразі рух на ділянці траси обмежений.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки удару в Чабанах

За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у автодорогу Київ — Одеса, неподалік одного з торговельних центрів. Після удару загорілися автомобілі.

Наслідки атаки по трасі Одеса-Київ. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Унаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.

Рятувальники та поліцейські на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ, поліція та інші оперативні служби.

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Через удар рух транспорту на відповідній ділянці дороги обмежили. Поблизу утворився затор, а дорожники прибирають проїжджу частину. На місці також перебуває спеціальна техніка.

Місце російського удару. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

За процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Голосіївському районі Києва 20 жовтня поблизу автозаправної станції впав російський безпілотник. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня російський дрон атакував цивільні автомобілі на трасі Київ — Одеса у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загорілися машини, є загиблі та поранені. Через атаку рух на цій ділянці дороги обмежили.