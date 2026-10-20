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Головна Новини дня У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса

У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса

Ua ru
20 жовтня 2026 14:54
Репортаж
Удар дрона по трасі Київ — Одеса: троє загиблих у Чабанах Новини.LIVE
Наслідки атака російського дрона по Одеській трасі. Фото: Новини.LIVE

Уранці 20 жовтня російський безпілотник упав на автодорогу Київ — Одеса в селищі Чабани на Київщині. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Наразі рух на ділянці траси обмежений.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки удару в Чабанах

За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у автодорогу Київ — Одеса, неподалік одного з торговельних центрів. Після удару загорілися автомобілі.

У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса - фото 1
Наслідки атаки по трасі Одеса-Київ. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Унаслідок атаки загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень. Інформацію щодо кількості постраждалих уточнюють.

У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса - фото 2
Рятувальники та поліцейські на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ, поліція та інші оперативні служби.

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Через удар рух транспорту на відповідній ділянці дороги обмежили. Поблизу утворився затор, а дорожники прибирають проїжджу частину. На місці також перебуває спеціальна техніка.

У Чабанах ліквідовують наслідки російської атаки по трасі Київ -Одеса - фото 3
Місце російського удару. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

За процесуального керівництва прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Голосіївському районі Києва 20 жовтня поблизу автозаправної станції впав російський безпілотник. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька людей дістали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня російський дрон атакував цивільні автомобілі на трасі Київ — Одеса у Фастівському районі Київщини. Унаслідок удару загорілися машини, є загиблі та поранені. Через атаку рух на цій ділянці дороги обмежили.

Київ прокуратура загиблі руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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