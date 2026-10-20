В Чабанах устраняют последствия российского удара по трассе Киев — Одесса
Утром 20 октября российский беспилотник упал на автодорогу Киев — Одесса в посёлке Чабаны Киевской области. В результате атаки три человека погибли, ещё четверо получили ранения. В настоящее время движение на этом участке трассы ограничено.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.
Каковы последствия удара в Чабанах
По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в автодорогу Киев — Одесса, недалеко от одного из торговых центров. После удара загорелись автомобили.
В результате атаки погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Информацию о количестве пострадавших уточняют.
На месте работают прокуроры, следователи СБУ, полиция и другие оперативные службы.
Что происходит на трассе Киев — Одесса
Из-за удара движение транспорта на соответствующем участке дороги ограничили. Рядом образовалась пробка, а дорожники расчищают проезжую часть. На месте также находится специальная техника.
Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева 20 октября возле автозаправочной станции упал российский беспилотник. В результате атаки погиб один человек, ещё несколько человек получили ранения.
Также Новини.LIVE писали, что 20 октября российский дрон атаковал гражданские автомобили на трассе Киев — Одесса в Фастовском районе Киевской области. В результате удара загорелись машины, есть погибшие и раненые. Из-за атаки движение на этом участке дороги ограничили.