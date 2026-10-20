Последствия атаки российского дрона на Одесской трассе. Фото: Новини.LIVE

Утром 20 октября российский беспилотник упал на автодорогу Киев — Одесса в посёлке Чабаны Киевской области. В результате атаки три человека погибли, ещё четверо получили ранения. В настоящее время движение на этом участке трассы ограничено.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия удара в Чабанах

По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в автодорогу Киев — Одесса, недалеко от одного из торговых центров. После удара загорелись автомобили.

Последствия атаки на трассе Одесса-Киев. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В результате атаки погибли три человека, ещё четверо получили ранения. Информацию о количестве пострадавших уточняют.

Спасатели и полицейские на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

На месте работают прокуроры, следователи СБУ, полиция и другие оперативные службы.

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Из-за удара движение транспорта на соответствующем участке дороги ограничили. Рядом образовалась пробка, а дорожники расчищают проезжую часть. На месте также находится специальная техника.

Место российского удара. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Голосеевском районе Киева 20 октября возле автозаправочной станции упал российский беспилотник. В результате атаки погиб один человек, ещё несколько человек получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября российский дрон атаковал гражданские автомобили на трассе Киев — Одесса в Фастовском районе Киевской области. В результате удара загорелись машины, есть погибшие и раненые. Из-за атаки движение на этом участке дороги ограничили.