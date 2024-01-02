У Бундестазі закликали передати Україні ракети Taurus

Голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн. Фото: Welt

Голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки.

Про це Марі-Агнес Штрак-Циммерманн сказала у коментарі для t-online.

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За словами Штрак-Циммерманн, заяви про підтримку України "стільки, скільки необхідно" залишаться лише словами, якщо негайно не збільшити допомогу.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus має бути доставлений негайно, щоб зрештою зірвати російські шляхи постачань", — наголосила вона.

Голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони зазначила, що Києву також важливо передати винищувачі F-16.

"Європейська коаліція F-16 повинна пришвидшитися, якщо хоче протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми будемо боятися власної мужності. І він, очевидно, має рацію. Це вагання дуже гірке", — додала Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.