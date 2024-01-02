В Бундестаге призвали передать Украине ракеты Taurus

Председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнес Штрак-Циммерманн. Фото: Welt

Глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.

Об этом Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн сказала в комментарии для t-online.

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По словам Штрак-Циммерманн, заявления о поддержке Украины "столько, сколько необходимо" останутся лишь словами, если немедленно не увеличить помощь.

"Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Taurus должен быть доставлен немедленно, чтобы в конце концов сорвать российские пути поставок", — подчеркнула она.

Председатель комитета немецкого Бундестага по обороне отметила, что Киеву также важно передать истребители F-16.

"Европейская коалиция F-16 должна ускориться, если хочет противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы будем бояться собственного мужества. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", — добавила Штрак-Циммерманн.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало таких атак, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, сейчас важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.