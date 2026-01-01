Відео
Головна Новини дня У Британії затримали чоловіка за проникнення до палацу принца

У Британії затримали чоловіка за проникнення до палацу принца

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:29
У Британії затримали чоловіка за проникнення до палацу принца - що відомо
Кенсінгтонський палац. Фото: Getty Images

Поліція Британії висунула обвинувачення чоловіку, який перед Різдвом незаконно проникав на територію Кенсінгтонського палацу. Це лондонська резиденція королівської родини — принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє The Independent.

Читайте також:

Інцидент у Кенсінгтонському палаці

Поліція Лондону підтвердила, що зловмисник двічі проник до Кенсінгтонського палацу за кілька днів до Різдва. Після цих двох інцидентів, які сталися в королівському палаці протягом кількох днів, 39-річному чоловікові було висунуто звинувачення. 

Дерека Ігана заарештували за підозрою у незаконному проникненні на охоронну територію в Палас-Грін, Кенсінгтон. Його звинуватили у незаконному проникненні на охоронювану територію та порушенні умов звільнення під заставу, і взяли під варту. 

Кенсінгтонський палац є домівкою для багатьох членів королівської родини, включаючи принца Уельського та Кейт Міддлтон. Подружжя використовує свою лондонську резиденцію в палаці, але на момент інцидентів їх там не було. Натомість вони зупинялися у своєму приватному заміському особняку у Норфолку. 

Нагадаємо, що титул лицаря отримав колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем. Король Чарльз III провів церемонію у Віндзорському замку.  

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський провів зустріч із принцесою Великої Британії Анною. Вона приїзжала до Києва 1 жовтня. 

Кейт Міддлтон поліція принц Вільям Лондон королівська родина Велика Британія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
