В Британии задержали мужчину за проникновение во дворец принца - что известно

Кенсингтонский дворец. Фото: Getty Images

Полиция Британии предъявила обвинения мужчине, который перед Рождеством незаконно проникал на территорию Кенсингтонского дворца. Это лондонская резиденция королевской семьи — принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает The Independent.

Инцидент в Кенсингтонском дворце

Полиция Лондона подтвердила, что злоумышленник дважды проник в Кенсингтонский дворец за несколько дней до Рождества. После этих двух инцидентов, которые произошли в королевском дворце в течение нескольких дней, 39-летнему мужчине было предъявлено обвинение.

Дерека Игана арестовали по подозрению в незаконном проникновении на охранную территорию в Палас-Грин, Кенсингтон. Его обвинили в незаконном проникновении на охраняемую территорию и нарушении условий освобождения под залог, и взяли под стражу.

Кенсингтонский дворец является домом для многих членов королевской семьи, включая принца Уэльского и Кейт Миддлтон. Супруги используют свою лондонскую резиденцию во дворце, но на момент инцидентов их там не было. Вместо этого они останавливались в своем частном загородном особняке в Норфолке.

