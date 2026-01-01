Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Британии задержали мужчину за проникновение во дворец принца

В Британии задержали мужчину за проникновение во дворец принца

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 21:29
В Британии задержали мужчину за проникновение во дворец принца - что известно
Кенсингтонский дворец. Фото: Getty Images

Полиция Британии предъявила обвинения мужчине, который перед Рождеством незаконно проникал на территорию Кенсингтонского дворца. Это лондонская резиденция королевской семьи — принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает The Independent.

Реклама
Читайте также:

Инцидент в Кенсингтонском дворце

Полиция Лондона подтвердила, что злоумышленник дважды проник в Кенсингтонский дворец за несколько дней до Рождества. После этих двух инцидентов, которые произошли в королевском дворце в течение нескольких дней, 39-летнему мужчине было предъявлено обвинение.

Дерека Игана арестовали по подозрению в незаконном проникновении на охранную территорию в Палас-Грин, Кенсингтон. Его обвинили в незаконном проникновении на охраняемую территорию и нарушении условий освобождения под залог, и взяли под стражу.

Кенсингтонский дворец является домом для многих членов королевской семьи, включая принца Уэльского и Кейт Миддлтон. Супруги используют свою лондонскую резиденцию во дворце, но на момент инцидентов их там не было. Вместо этого они останавливались в своем частном загородном особняке в Норфолке.

Напомним, что титул рыцаря получил бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Король Чарльз III провел церемонию в Виндзорском замке.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский провел встречу с принцессой Великобритании Анной. Она приезжала в Киев 1 октября.

Кейт Миддлтон полиция принц Уильям Лондон королевская семья Великобритания
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации