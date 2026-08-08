У Болгарії вибухнув дрон біля газопроводу за 100 метрів від кордону з Румунією

Прем'єр-міністри Болгарії Румен Радев. Фото: Румен Радев/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув поблизу Трансбалканського газопроводу. Уламки дрона впали неподалік населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівель та інфраструктури також не зафіксували.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Болгарське національне радіо та Associated Press.

У Болгарії вибухнув безпілотник

Інцидент стався вранці у суботу, 8 серпня. За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радєва, безпілотник прилетів з боку Румунії, після чого увійшов у повітряний простір Болгарії та невдовзі вибухнув.

Уламки дрона впали на соняшниковому полі поблизу населеного пункту Генерал Тошево. Вибух супроводжувався густим чорним димом, а місце падіння оперативно оточили.

До роботи залучили підрозділи прикордонної поліції, Національної поліції та Міністерства оборони Болгарії. Вони встановлюють тип безпілотника та обставини інциденту.

Під час польоту над територією Румунії та Болгарії дрон не був ідентифікований. Наразі невідомо, звідки саме вилетів безпілотник і чи пов'язаний він з Україною або Росією.

Що відомо про вибух БпЛА у Болгарії

Безпілотник вибухнув приблизно за 200 метрів від румунської компресорної станції та за один кілометр від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

За словами Радєва, сила вибуху та густий чорний дим можуть свідчити про значну кількість вибухівки на борту. Водночас точний тип апарата та обставини його падіння мають встановити відповідні служби.

"Жертв немає, будівлі не пошкоджені. Район оточений. Ми продовжимо стежити за ситуацією та посилимо спостереження. Після цього інциденту ми також передислокуємо сили прикордонної поліції щодо виявлення дронів та прийняття контрзаходів на кордоні з Туреччиною та Румунією", — сказав Радєв.

Окремо президент зазначив, що безпілотник не зафіксували ані болгарські, ані румунські системи спостереження за повітряним простором. За його словами, малорозмірні дрони, які летять на низькій висоті, складно виявити наявними засобами радіолокаційного покриття.

"Це не дрон-іграшка, а більший апарат", — заявив президент.

Радєв також повідомив, що Міністерство оборони Болгарії роками очікує на постачання сучасних цифрових тривимірних радарів, однак цей процес досі не завершено.

За його словами, два тижні тому Румунія збила три безпілотники типу Shahed над своєю територією. Після цього Болгарія посилила радіолокаційне спостереження у прикордонному регіоні.

Після нового інциденту Болгарія планує розмістити додаткові сили та засоби прикордонної поліції для виявлення дронів і протидії їм уздовж усього кордону — від Туреччини до Румунії.

Інцидент обговорять у НАТО

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що інцидент із безпілотником винесуть на засідання Північноатлантичної ради на початку наступного тижня.

За його словами, з огляду на силу вибуху та стовп чорного диму дрон, ймовірно, ніс значну кількість вибухівки. Він також зазначив, що такі безпілотники складно виявляти через їхні невеликі розміри та низьку висоту польоту.

Зауважимо, що Болгарія та Румунія є членами НАТО та Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що 5 серпня 2026 року в аеропорту Лейпциг/Галле поруч з українським вантажним літаком "Антонов" виявили дрон із детонатором. Через інцидент роботу летовища тимчасово обмежили, а після повторного зльоту український літак зіткнувся в повітрі з невідомим об’єктом.

Новини.LIVE інформували, що 5 червня 2026 року у румунському порту Констанца виявили морський безпілотник, який під час огляду сам здетонував. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури внаслідок вибуху не зафіксували, територію порту оточили та евакуювали людей.

Новини.LIVE також писали, що на початку червня 2026 року Президент Румунії Нікушор Дан показав фото дрона, який у ніч на 29 травня влучив у багатоповерхівку в місті Галац. За результатами експертизи, безпілотник ідентифікували як російський "Герань-2".