Повітряна тривога в областях України 9 лютого

У більшості областей України оголосили тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України прямо зараз, в ніч проти 4 лютого. Причиною цього є загроза застосування балістики та дронів.
Про це повідомляють моніторингові канали і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога в Україні в ніч проти 9 лютого
Зазначимо, що починаючи з 01:39 тривога почала ширитися по Україні ще більше.
"Загроза балістики", — повідомив канал "monitor 1654 | Харків" приблизно в цей момент.
Оновлено о 01:45
У Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих БпЛА. Дрони зафіксовано в багатьох областях України, зокрема:
- БпЛА на межі Рівненщини та Житомирщини, курс західний;
- БпЛА в північній/південній частинах Житомирщини, курс західний;
- БпЛА в північній/південній та східній частинах Київщини, курс західний;
- БпЛА в південній та північно-східній частина Чернігівщини, курс західний/південно-західний;
- БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс західний;
- БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний;
- БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний;
- БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс;
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
Однак зазначимо, що у ПС досі не інформували про загрозу застосування балістики.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів вже лунали в Київській області. Сили ППО збивали ворожі ударні БпЛА а регіоні.
Також ми повідомляли, що ввечері, 8 лютого, потужні звуки вибухів пролунали у Києві.
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