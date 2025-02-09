Повітряна тривога в областях України 9 лютого

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України прямо зараз, в ніч проти 4 лютого. Причиною цього є загроза застосування балістики та дронів.

Про це повідомляють моніторингові канали і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Зазначимо, що починаючи з 01:39 тривога почала ширитися по Україні ще більше.

"Загроза балістики", — повідомив канал "monitor 1654 | Харків" приблизно в цей момент.

Оновлено о 01:45

У Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих БпЛА. Дрони зафіксовано в багатьох областях України, зокрема:

БпЛА на межі Рівненщини та Житомирщини, курс західний;

БпЛА в північній/південній частинах Житомирщини, курс західний;

БпЛА в північній/південній та східній частинах Київщини, курс західний;

БпЛА в південній та північно-східній частина Чернігівщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА в північній та південній частинах Сумщини, курс західний;

БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний;

БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний;

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, постійно змінюють курс;

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.

Однак зазначимо, що у ПС досі не інформували про загрозу застосування балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:41 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів вже лунали в Київській області. Сили ППО збивали ворожі ударні БпЛА а регіоні.

Також ми повідомляли, що ввечері, 8 лютого, потужні звуки вибухів пролунали у Києві.